Esporte Alemanha lança plano anti-Covid para terminar temporada no prazo A Alemanha, que registrou até aqui quase 82 mil mortes por Covid, vive o temor de uma terceira onda da doença

Primeira nação com liga renomada a conseguir retomar em 2020 suas atividades futebolísticas depois do rebentamento da pandemia de coronavírus, a Alemanha luta agora para não ser a última a terminar seus campeonatos. Depois de um surto de Covid-19 no Hertha Berlin, que obrigou a Bundesliga a adiar três partidas da equipe, as autoridades do futebol alemão decidiram implan...