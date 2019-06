Esporte Alemanha goleia a África do Sul por 4 a 0 e avança como líder no Mundial Feminino Com o triunfo, a seleção alemã seguiu com 100% de aproveitamento no torneio e se classificou com nove pontos ganhos em sua chave

Com extrema facilidade, a Alemanha goleou a África do Sul por 4 a 0, nesta segunda-feira (17), em Montpellier, e avançou às oitavas de final do Mundial Feminino de Futebol como líder isolada do Grupo B da competição realizada na França. Com o triunfo, a seleção alemã seguiu com 100% de aproveitamento no torneio e se classificou com nove pontos ganhos em sua chav...