Esporte Alemanha elimina Nigéria e garante vaga nas quartas de final do Mundial Feminino Em sete edições do Mundial, as alemãs chegaram pelo menos nas semifinais em cinco oportunidades. São dois títulos (2003 e 2007), um vice-campeonato (1995) e dois quartos colocados (1991 e 2015)

A Alemanha é a primeira seleção a garantir uma vaga nas quartas de final do Mundial Feminino, que está sendo realizado na França, ao vencer neste sábado (22) a Nigéria por 3 a 0, no Stade des Alpes, na cidade de Grenoble. O adversário das alemãs na briga por um lugar na semifinal vai sair do duelo entre Suécia e Canadá, marcado para esta segunda-feira, em Paris. ...