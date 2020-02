Esporte 'Alegações são falsas', diz dirigente do City, que confia em reverter suspensão

Ferran Soriano, CEO do Manchester City, esclareceu nesta quarta-feira algumas questões da punição imposta pela Uefa por causa do fair play financeiro. Segundo ele, as alegações são falsas e o clube já está reunindo evidências para derrubar a decisão de suspender o clube inglês das próximas duas edições da Liga dos Campeões. "O mais importante que eu tenho para dizer ...