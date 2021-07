Esporte Alef Manga garante vitória do Goiás e desabafa sobre ameaças Jogador marca único gol do triunfo sobre o CSA e alviverde vence a primeira fora de casa na competição

Se a primeira derrota do Goiás, em casa, caiu sobre a cabeça do atacante Alef Manga, o primeiro triunfo como visitante pode ser colocado na conta do jogador. Com um gol ainda no 1º tempo, o contestado atacante deu a vitória ao time esmeraldino, por 1 a 0, sobre o CSA-AL e recolocou o Goiás dentro do grupo de acesso à Série A, na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Rei Pelé, em Mace...