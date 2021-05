O atacante Alef Manga, de 26 anos, trocou o Volta Redonda-RJ pelo Goiás e foi apresentado em seu novo clube no início da tarde desta terça-feira (11). O jogador é considerado um investimento do clube esmeraldino, que deposita confiança no talento de Alef Manga e vislumbra ganhos financeiros em uma transferência futura. Em sua nova casa, Alef Manga revelou que recebeu propostas de clubes da Série A, mas preferiu apostar no projeto que está sendo montado pelo Goiás para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o atacante paulista, o Goiás conseguiu vencer concorrência de clubes como Bahia e Fortaleza. O time esmeraldino pagou R$ 500 mil pelo empréstimo e tem opção de compra de parte dos direitos econômicos do jogador para tê-lo em definitivo ao fim desta temporada. O clube precisará desembolsar R$ 1,3 milhão, de acordo com a diretoria do Volta Redonda-RJ. "Estou muito feliz em estar aqui e vestir essa camisa do Goiás. Acredito que estou bem preparado para o novo projeto que o Goiás está fazendo, que é colocar o Goiás na Série A. Estou pronto, preparado e vim com esse desafio", ressaltou Alef Manga.

O novo reforço esmeraldino disse que está feliz com o desafio apresentado, com sua nova realidade financeira e também com o que viu em suas primeiras horas no Goiás. "Optei pelo Goiás pelo projeto que foi apresentado, pela estrutura que o Goiás tem. A minha ficha ainda não caiu, nunca trabalhei um clube com essa estrutura", salientou Alef Manga. O atacante também aponta o Goiás como uma boa vitrine para alçar voos mais altos na carreira e jogar no futebol internacional.

Em partida entre Volta Redonda-RJ e Flamengo, pelo Campeonato Carioca, Alef Manga foi flagrado em uma conversa demorada com Bruno Henrique, atacante do Flamengo que teve passagem de destaque pelo Goiás em 2015. "Tive a oportunidade de conversar com ele (Bruno Henrique) depois do jogo. Sou muito fã dele e acredito que meu futebol é parecido com o dele. Foi gratificante realizar o sonho de jogar contra ele e bater um papo. Eu perguntei pra ele sobre o Goiás e ele foi muito educado, humilde e falou muito bem sobre o Goiás", explicou.

Em outro momento, Alef Manga teve uma conversa pouco amistosa com o atacante Gabigol, uma discussão mais quente. O novo atacante esmeraldino esclareceu o ocorrido e disse que é uma pessoa tranquila e brincalhona. "Sou um cara bem tranquilo, na verdade, um cara de grupo e muito brincalhão também. A questão com o Gabigol foi uma discussão de cabeça quente, todo mundo querendo ganhar, mas depois nós fizemos as pazes e cada um foi para o seu canto", revelou.

Com 12 gols em 15 jogos nesta temporada pelo Volta Redonda-RJ, Alef Manga quer manter o faro artilheiro pelo Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro para ajudar o clube a voltar para a elite do futebol nacional. "Quero fazer bastante gols pelo Goiás, pois atacante vive de gols e temos de estar sempre marcando. Não sei dizer quantos gols posso fazer na Série B, mas quero fazer bastante juntos com meus companheiros, pois sabemos que o futebol é coletivo", frisou.