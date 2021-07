Esporte Alberto Dualib, presidente do Corinthians de 1993 a 2007, morre aos 101 anos Ex-dirigente morreu em São Paulo e estava internado desde meados de junho

Presidente do Corinthians de 1993 a 2007, Alberto Dualib, 101, morreu nesta terça (13), no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde estava internado desde meados de junho. A causa da morte não foi divulgada. Ao longo dos 14 anos em que comandou o clube do Parque São Jorge, Dualib colecionou títulos, mas também uma série de polêmicas. Ele, inclusive, admitia ter fi...