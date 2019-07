Esporte Alaphilippe vence a 3ª etapa da Volta da França e assume a camisa amarela

A chegada da Volta da França ao território francês, na terceira etapa da mais tradicional prova do ciclismo mundial, terminou com a vitória de um atleta local. Julian Alaphilippe assumiu a liderança da competição nesta segunda-feira, vestindo a camiseta amarela ao superar os 215 km que separam a cidade belga de Binche e Epernay, na região de Champagne, na França. Líder do ran...