Esporte Alan Ruschel justifica saída da Chapecoense: 'Para calar a boca de alguns' Jogador, que é novo reforço do Goiás, disse que deixa a equipe catarinense "de cabeça erguida" e quer mostrar para o Brasil que voltou a jogar em alto nível

Um dia depois de ser anunciado como um dos novos reforços do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Verde, Alan Ruschel analisou a transferência, em contato com a imprensa no CT da Água Amarela, em Chapecó (SC). O lateral, porém, ainda tem contrato com a Chapecoense até o final da próxima temporada. "Um desafio que tinha na minha vida era voltar ...