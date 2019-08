Esporte Alan Ruschel é regularizado e fica à disposição para estrear pelo Goiás Jogador de 30 anos já deve ser relacionado para a partida contra o Fortaleza, neste domingo (01), no Castelão

Após ser apresentado pelo Goiás nessa terça-feira (27), Alan Ruschel, que chegou ao clube no fim da última semana, foi regularizado no BID (Boletim Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e já pode estrear com a camisa esmeraldina. O atleta chegou por empréstimo, junto à Chapecoense, até o fim do ano. Lateral esquerdo de origem, Ruschel foi um pedido...