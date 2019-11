Esporte Alan Mineiro sofre lesão no joelho e está fora da Série B Meia se machucou na partida contra o Guarani e será submetido a cirurgia. Recuperação será de aproximadamente oito meses

O meia Alan Mineiro, de 32 anos, terá de ser submetido a cirurgia no joelho esquerdo e desfalcará o Vila Nova pelos próximos oito meses. O jogador saiu de campo com uma lesão sofrida durante a partida contra o Guarani, no Serra Dourada, na última quarta-feira (13). O meia colorado foi submetido a exames de imagem e ficou constatada a gravidade da lesão no joelho...