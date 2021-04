Esporte Alan Mineiro sobre finalizações do Vila Nova: 'procuramos caprichar ao máximo' Jogador completou 150 jogos e 45 gols pelo clube colorado no fim de semana

Depois de completar 150 jogos pelo Vila Nova, o meia Alan Mineiro, de 33 anos, comemora ter marcado gol no dia em que atingiu a marca, coloca o Tigre como postulante ao título do Campeonato Goiano e avisa que o grupo se dedica para aproveitar as chances de gol criadas. Junto com a Aparecidense, o Vila Nova tem 11 gols marcados na competição e está entre os qua...