Esporte Alan Mineiro sobre eliminação: "Não tem desculpa" Vila Nova cai na Copa do Brasil para o Juventude, nos pênaltis, em pleno Serra Dourada

Um dos líderes do elenco do Vila Nova, o meia Alan Mineiro lamentou a eliminação do Vila Nova na Copa do Brasil, para o JUventude, e ressaltou que não existem desculpas para explicar a queda da equipe na competição nacional. "Não tem desculpa, não podemos usar isso (calendário) como desculpa. Chega disso, nós perdemos dentro de campo, faltou competência nos pênalt...