Esporte Alan Mineiro sai do departamento médico e embarca para Caxias do Sul Desfalque nos dois últimos jogos da Copa do Brasil, meia se recupera de lesão na coxa e reforça o Tigre na 4ª fase da competição nacional

Artilheiro absoluto do Vila Nova na temporada, com 10 gols marcados, o meia Alan Mineiro está novamente à disposição do técnico Eduardo Baptista. Duas semanas após sentir uma lesão na posterior da coxa, nas semifinais do Campeonato Goiano, diante do Atlético, o camisa 10 colorado embarcou com a delegação para Caxias do Sul, onde nesta quarta-feira (24) o Tigre pega o...