Esporte Alan Mineiro retorna ao Vila Nova para decisão na Copa do Brasil Jogador ainda cumpre suspensão de quatro jogos no âmbito estadual, mas jogará a partida pelo torneio nacional que vale vaga na 3ª fase

O meia Alan Mineiro retorna ao Vila Nova contra o Juventude, nesta quinta-feira (8). O jogador ainda cumpre suspensão de quatro jogos, mas que é válida para competições estaduais. A princípio, ele será titular no meio-campo do time colorado, no duelo que vale vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. Com o retorno de Alan Mineiro, o provável Vila Nova para enfrentar o Juventude tem: Georgemy; Ce...