Esporte Alan Mineiro renova com Vila Nova até 2020 Meia permanecerá no clube colorado por mais uma temporada. Jogador disputou 91 jogos pelo Tigre e marcou 33 gols

O meia Alan Mineiro permanecerá no Vila Nova até o final de 2020. O jogador de 31 anos assinou, nesta quarta-feira (22), novo vínculo com a equipe colorada e estendeu por mais um ano seu contrato. O anúncio foi divulgado nas redes sociais do Tigre. Alan Mineiro chegou ao Vila Nova para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 e foi o artilheiro do Tigre na com...