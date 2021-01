Esporte Alan Mineiro renasce e comemora 1º título pelo Vila Nova Depois de quatro temporadas, uma séria lesão no joelho que tirou o jogador de combate por quase um ano e o retorno aos jogos, o camisa 10 celebrou a conquista da Série C

A Série C de 2020 foi uma espécie de renascimento de Alan Mineiro no Vila Nova. Depois de quatro temporadas, uma séria lesão no joelho que tirou o jogador de combate por quase um ano e o retorno aos jogos, o camisa 10 conquistou o primeiro título pelo clube colorado e ajudou a levar o Tigre de volta à Série B.Há pouco mais de um ano, Alan Mineiro estava colocando os p...