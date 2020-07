Esporte Alan Mineiro quer ficar à disposição do Vila Nova para início da Série C Meia, de 32 anos, se recupera de cirurgia no joelho e comemora evolução nos treinos

O meia Alan Mineiro pode ser um reforço para o Vila Nova já no início da Série C do Campeonato Brasileiro. O meia, de 32 anos, está aprimorando o condicionamento físico e revelou que quer estar em campo logo no início da Série C, que está marcada para começar no dia 9 de agosto. O jogador sofreu grave lesão no joelho em novembro de 2019 e, aos poucos, retoma a confiança. "Minha expect...