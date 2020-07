Esporte Alan Mineiro pode voltar a jogar pelo Vila Nova na 2ª rodada da Série C Meia faz exercícios para evitar lesões, mas já treina com restante do elenco. Expectativa é de que o jogador de 32 anos possa receber minutos em campo a partir do duelo contra o Paysandu

A contagem regressiva para o meia Alan Mineiro fazer uma partida oficial pelo Vila Nova está próxima do fim. Segundo o departamento médico do time colorado, a expectativa é de que o jogador de 32 anos esteja à disposição a partir da 2ª rodada da Série C, em Goiânia, contra o Paysandu, que tem previsão de disputa no final de semana dos dias 15 e 16 de agosto. “O Alan está ...