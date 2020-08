Esporte Alan Mineiro não tem previsão de voltar ao Vila na Série C Meia está sem atuar pelo Vila Nova desde o dia 13 de novembro de 2019, quando sofreu duas lesões no joelho esquerdo no jogo em que o Vila Nova empatou de 1 a 1 com o Guarani

O retorno de Alan Mineiro ao time do Vila Nova deve demorar um pouco mais e não sem data definida, segundo o preparador físico do clube, Leonardo Bassoto, disse nesta quarta-feira (5). O meia está sem atuar pelo Vila Nova desde o dia 13 de novembro, quando sofreu duas lesões no joelho esquerdo no jogo em que o Vila Nova empatou de 1 a 1 com o Guarani-SP, pela Série ...