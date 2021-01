Esporte Alan Mineiro marca, e Vila Nova vence o Santa Cruz no OBA Tigre segue vivo na disputa pelo acesso à Série B 2021 e decidirá sua situação na última rodada, contra o Ituano, fora de casa

Depois de 473 dias, quase um ano e meio, Alan Mineiro voltou a marcar pelo Vila Nova e ajudou a construir a vitória para o time colorado. Com um gol do camisa 10 e o outro de Pedro Bambu, o Tigre fez 2 a 1 no Santa Cruz, no OBA, neste sábado (9), pela 5ª rodada do Grupo C da Série C, e mantém a equipe goiana viva na busca pelo acesso à Série B 2021. Com o resultado,...