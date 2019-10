Esporte Alan Mineiro leva filho para conhecer jogadores do Flamengo Além de ser fã do Vila Nova, o pequeno Adam gosta também do Flamengo

Se recuperando de lesão muscular, o meia Alan Mineiro teve missão especial na noite desta quarta-feira (30). O jogador do Vila Nova levou o filho Adam, de apenas 3 anos, para conhecer os jogadores do Flamengo, que estão em Goiânia para enfrentar o Goiás, nesta quinta, no Serra Dourada. Alan Mineiro é amigo do zagueiro Rhodolfo e conseguiu que Adam conhecesse e tira...