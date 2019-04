Esporte Alan Mineiro lamenta empate e alerta: "Não podemos repetir os erros dos últimos dois anos" Meia marcou diante do Paraná, mas Tigre levou empate no final e estreou na Série B com empate em casa

Assim como nas duas últimas temporadas da Série B, o Vila Nova tem em Alan Mineiro o seu principal jogador. O meia não fez uma partida brilhante, mas foi decisivo ao marcar um belo gol diante do Paraná, o primeiro do Tigre na competição em 2019. No entanto, o empate do Paraná aos 42 minutos do 2º tempo deu um banho de água fria na festa colorada, e ligou um sinal de a...