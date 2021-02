Esporte Alan Mineiro iguala marca de Frontini pelo Vila Nova Com os dois gols marcados na vitória sobre o Palmas, o camisa 10 igualou o argentino como maior artilheiro do Tigre nas últimas dez temporadas

Até os 46 minutos do 2º tempo da vitória do Vila Nova sobre o Palmas, o meia Alan Mineiro superava o atacante Frontini como o artilheiro do time colorado nas últimas dez temporadas. Foi então que o argentino marcou o terceiro gol no triunfo que levou o Tigre às quartas de final da Copa Verde e deixou empatada a disputa particular entre os vilanovenses: 41 gols ...