Alan Mineiro explica retorno antecipado, mas lamenta: ‘Gostaria de ter feito mais’

O meia Alan Mineiro foi a principal novidade no Vila Nova no empate sem gols com o Operário/PR. Ainda em recuperação de lesão muscular na coxa, o camisa 10 colorado atuou durante os 97 minutos do jogo disputado na sexta-feira (8), no Serra Dourada, mas lamentou não ter conseguido ajudar o Tigre com gol ou assistência. “Ainda não estou 100%. Minha lesão estava no gra...