Alan Mineiro e Henan devem renovar com o Vila Nova, diz empresário

O meia Alan Mineiro e o atacante Henan devem permanecer no Vila Nova para a temporada 2021, segundo o empresário dos atletas, Nilson Moura. A dupla já negocia renovação de contrato com a direção colorada, mas de acordo com o agente, alguns trâmites ainda estão sendo acertados para conclusão das conversas. “O Alan e o Henan, com certeza que na Série B estarão aí ...