Esporte Alan Mineiro diz que todos no Vila Nova estão no mesmo barco e pede volta por cima na Série B Referência do elenco colorado, meia defendeu comissão técnica e presidência do clube após início ruim na competição nacional

"A culpa é de todo mundo". Para o meia Alan Mineiro, a fase complicada que vive o Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro gols marcados em seis jogos disputados, nenhuma vitória em casa e apenas um ponto acima da zona de rebaixamento para a terceira divisão do futebol nacional, deve ter responsabilidade partilhada entre todos os colorados. Na opiniã...