Esporte Alan Mineiro diz que só jogadores podem evitar descenso: ‘pode vir o Guardiola que não vai mudar'' Na opinião do camisa 10, nova mudança na comissão técnica não será suficiente para permanência da equipe, por entender que jogadores podem render mais para evitar queda à Série C

Na reapresentação do Vila Nova na quarta-feira (9), o diretor de futebol, Hugo Jorge Bravo, disse que a permanência do técnico interino Rafael Toledo no cargo foi feita após pedido dos jogadores. De acordo com o meia Alan Mineiro, uma nova mudança no comando da comissão técnica não será suficiente para manter o Tigre na Série B, por entender que os jogadores colorados pos...