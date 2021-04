Esporte Alan Mineiro deve voltar a ser titular no Vila Nova Meia deve assumir posição na vaga de João Pedro, time colorado terá outra mudança no meio e Aparecidense possui dois desfalques para o duelo de líderes do Grupo B

O jogo entre Vila Nova e Aparecidense vai marcar o retorno do meia Alan Mineiro à formação titular do time colorado. Depois de cumprir suspensão, de quatro partidas, por ter cuspido em uma bandeira de escanteio com o símbolo do Goiás no clássico entre as equipes no dia 7 de março, o meia voltou a jogar (saindo da reserva) pelo Tigre no empate sem gols com o Iporá, na...