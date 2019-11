Esporte Alan Mineiro deve ser operado nos próximos dias Meia sofreu lesão no joelho esquerdo, no dia 13 deste mês, e deve passar por artroscopia até terça-feira (3 de dezembro). Previsão de retorno segue de oito meses

O meia Alan Mineiro passará, nos próximos dias, por uma cirurgia no joelho esquerdo. A data ainda será definida, mas será neste sábado (30) ou na terça-feira (3). O procedimento será realizado no Hospital IOG, pelo ortopedista Ulbiramar Correia, que será acompanhado pelos médicos do Vila Nova. Alan Mineiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e do canto ...