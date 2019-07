Esporte Alan Mineiro deve seguir fora da equipe Marcelo Cabo pode abrir mão de camisa 10 para tê-lo em melhores condições

Logo após completar cem jogos pelo Vila Nova, o meia Alan Mineiro foi barrado pelo técnico Marcelo Cabo. Artilheiro do Tigre em 2019, com 11 gols, mas sem marcar há 96 dias, o atleta sequer viajou para Pelotas, no Rio Grande do Sul, e acompanhou, de longe, o reencontro vilanovense com a vitória após quatro partidas. Se, por um lado, Alan Mineiro atingiu uma marca cent...