Esporte Alan Mineiro cumpre último jogo de suspensão no clássico Vila Nova x Goiás Meia foi punido com quatro partidas de suspensão, por ter cuspido em uma bandeira de escanteio com o símbolo do Goiás, no encontro entre as equipes no 1º turno do Campeonato Goiano

O meia Alan Mineiro estará liberado para voltar a jogar pelo Vila Nova no Campeonato Goiano, depois da rodada deste final de semana, que marca o segundo clássico do time colorado contra o Goiás. O jogador recebeu uma punição de quatro jogos, no âmbito estadual, por ter cuspido em um bandeira de escanteio com o símbolo do clube esmeraldino, no encontro entre as equipes ...