Esporte Alan Mineiro cospe no escudo do Goiás durante clássico Na Serrinha, camisa 10 do Vila Nova cuspiu na bandeirinha de escanteio antes de fazer uma cobrança. Jogador pediu desculpa. Técnico alviverde condenou atitude: "repugnante"

Nos acréscimos do clássico entre Goiás e Vila Nova, na Serrinha, o meia Alan Mineiro cuspiu na bandeirinha de escanteio com o escudo do time esmeraldino. A atitude gerou revolta da torcida do Goiás e foi tratada como “repugnante” pelo técnico alviverde Augusto César. O camisa 10 do Vila Nova se desculpou após a partida. Alan Mineiro deu declaração após o fim da p...