Esporte Alan Mineiro chega a marca de 100 gols na carreira Com gol de falta na goleada de 5 a 1 contra o Remo, camisa 10 do Tigre alcançou marca centenária

O meia Alan Mineiro teve outro motivo para celebrar, além da goleada de 5 a 1 sobre o Remo no primeiro jogo da final da Série C. Com gol de falta, o terceiro do triunfo colorado no sábado (23), o camisa 10 chegou a marca de 100 gols na carreira. Apenas pelo Vila Nova foram 37 gols. “Estou feliz pelo gol 100, só eu sei da dificuldade que esse ano (2020) foi para m...