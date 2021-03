Esporte Alan Mineiro é suspenso preventivamente pelo TJD por cinco dias Presidente do tribunal aceita pedido de suspensão preventiva, mas o limita em cinco dias e pede urgência para julgamento. Meia do Vila Nova está fora do jogo contra o Iporá

Atualizada às 17h18 de 10/03/2021 O meia Alan Mineiro, do Vila Nova, está suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) por ter cuspido no escudo do Goiás durante clássico no domingo (7). A suspensão preventiva é de cinco dias e o jogador está fora do jogo contra o Iporá. O Vila Nova não irá recorrer da decisão do presidente...