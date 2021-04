Esporte Alan Mineiro é suspenso por quatro jogos por cuspe em bandeira do Goiás TJD-GO homologou transação disciplinar desportiva e o jogador vai cumprir punição sem a necessidade de julgamento. Uma partida já está cumprida e faltam três, incluindo a desta quinta (1) contra o Goianésia

O Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) homologou, na manhã desta quinta-feira (1), a suspensão de quatro jogos para o meia Alan Mineiro, do Vila Nova, por ter cuspido no escudo do Goiás durante clássico na Serrinha pelo Campeonato Goiano. Uma reunião foi realizada na sede do tribunal com representantes do clube e do TJD-GO para finalização de uma transação d...