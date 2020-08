Esporte Alan Mineiro é relacionado para duelo do Vila Nova contra o Remo Jogador publicou uma foto com companheiros em Belém, nas redes sociais e reforça o Tigre para jogo deste domingo (30) pela 4ª rodada da Série C

O meia Alan Mineiro foi relacionado para o jogo deste domingo do Vila Nova, que encara o Remo, pela 4ª rodada da Série C. O jogador de 32 anos se recuperou de duas lesões no joelho, sofridas no empate por 1 a 1 com o Guarani, pela 35ª rodada da Série B no ano passado, fica à disposição no Tigre pela primeira vez na temporada. Alan Mineiro será opção entre os reservas, durante a coletiva de sexta-feira (28) o treinador...