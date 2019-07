Esporte Alívio conquistado sem Alan Mineiro e com mais jogadores no ataque Vila Nova vence a primeira após pausa da competição na partida em que técnico barrou camisa 10

Sem contar com o meia Alan Mineiro, principal referência técnica da equipe, em recuperação da parte física, o Vila Nova mostrou intensidade e voltou a triunfar após quatro partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (30), contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, no Sul do País, o Tigre marcou uma vez em cada tempo, venceu por 2 a 0 e se ...