Esporte Além de pressão e risco de ser demitido, Barbieri ainda lida com filho internado Pequeno Tito, de 1 ano e seis meses, enfrenta uma bronquiolite e está internado no Rio de Janeiro

Enquanto precisa encontrar uma forma de derrotar o Atlético e virar a decisão do Campeonato Goiano, o técnico Maurício Barbieri tenta superar um problema pessoal. Seu filho caçula, Tito, de 1 ano e seis meses, está internado desde a última sexta-feira (12) em um hospital no Rio de Janeiro, enfrentando uma bronquiolite Por causa das decisões do Estadual, o treinador o...