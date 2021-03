Esporte Além de Abel, Palmeiras aguarda mais 7 novidades por força máxima na Recopa Jailson, Mayke, Alan Empereur, Kuscevic, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Breno Lopes retornam após recesso, mas ainda aguardam resultados de testes de Covid-19 para voltarem a treinar

A volta de Abel Ferreira na quinta-feira (1°) não é a única novidade aguardada pelo Palmeiras nesta semana. Nesta quarta-feira (31) estão previstos os retornos de Jailson, Mayke, Alan Empereur, Kuscevic, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, que fazem parte do segundo grupo a receber recesso depois do título da Copa do Brasil. Eles vão realizar testes de PCR...