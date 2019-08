Esporte Ajax suporta pressão do APOEL e empata sem gols nos playoffs da Liga dos Campeões Equipes voltam a se enfrentar no dia 28, quarta-feira. Quem passar, avança à fase de grupos da maior competição de clubes do continente europeu

A rodada dos playoffs da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (20), não foi boa para os três times que atuaram em casa. No principal duelo, o Ajax foi até Nicósia, no Chipre, e conseguiu um empate sem gols com o APOEL. Agora, o tradicional clube holandês só precisa de uma vitória no jogo de volta para obter a vaga na fase de grupos da maior competição de clubes do continente. ...