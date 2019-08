Esporte Ajax sofre, mas avança na Liga dos Campeões; Porto e Celtic são eliminados a equipe holandesa sofreu, mas derrotou o PAOK, da Grécia, por 3 a 2 (5 a 4 no agregado); o Porto perdeu e o em casa para o russo Krasnodar por 3 a 2 e o Celtic caiu para o CFR Cluj por 4 a 3 (5 a 4, no agregado)

Semifinalista da Liga dos Campeões na temporada passada, o Ajax teve de suar muito nesta terça-feira para continuar com chances de disputar a fase de grupos da próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Desfalcada de alguns jogadores que deixaram o clube, a equipe holandesa sofreu, mas derrotou o PAOK, da Grécia, por 3 a 2 (5 a 4 no agregado), na Johan Cruijff A...