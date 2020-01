Esporte Ajax não chega a acordo e Antony segue no São Paulo pelo menos até o meio do ano Além do Ajax, outros clubes chegaram a monitorar a situação de Antony. O Borussia Dortmund, da Alemanha, teve uma proposta recusada nesta janela de transferências

A negociação entre Ajax, da Holanda, e São Paulo pelo atacante Antony não será concluída a tempo. Com isso, o jogador permanecerá no clube tricolor pelo menos até o meio desta temporada. As principais janelas de transferências da Europa fecham nesta sexta-feira. O Ajax vinha negociando há algum tempo com o São Paulo para contratar Antony já no início deste ano. ...