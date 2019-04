Esporte Ajax bate Tottenham em Londres e fica a um empate da final da Liga dos Campeões Equipe holandesa não chega à final do torneio desde a temporada 1995/96, quando foi vice-campeão após perde o título para a Juventus

O Ajax derrotou o Tottenham por 1 a 0, nesta terça-feira (30), em Londres, no primeiro duelo da semifinal da Liga dos Campeões. Com a vitória, o time holandês só precisa de um empate, no dia 8 de maio, em Amsterdã, para garantir vaga na decisão, em Madri, dia 1º de junho. Barcelona e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), na Espanha, na a...