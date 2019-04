Esporte Ajax bate Juventus, vai à semi e elimina Cristiano Ronaldo da Liga dos Campeões Equipe holandesa fez história novamente. Nas oitavas de final, passou pelo Real Madrid e avança às semis depois de 22 anos. Rival do Ajax sai do confronto entre Manchester City x Tottenham

O Ajax voltou a fazer história na Liga dos Campeões, eliminando mais um gigante do futebol europeu. Nesta terça-feira (16), de virada, venceu a Juventus, por 2 a 1, em Turim, e se classificou para as semifinais. No primeiro jogo, na Holanda, as equipes empataram por 1 a 1. O rival do Ajax na semifinal será decidido nesta quarta-feira, na Inglaterra, onde o Mancheste...