Esporte 'Ainda tenho medo de fazer ginástica', desabafa Simone Biles Biles vem sofrendo de "twisties" desde os Jogos Olímpicos. Trata-se de um fenômeno que causa a perda da noção de espaço

Simone Biles desabafou ao falar sobre os problemas de saúde mental que vem sofrendo desde as Olimpíadas de Tóquio-2020. A ginasta disse que ainda não se sente totalmente segura para retomar as competições — ela ficou de fora também da disputa do Mundial da modalidade, que está sendo realizado no Japão. "Não ser capaz de fazer algo que eu sempre fiz é realmente louco....