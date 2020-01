Esporte Ainda sem ser oficializado pelo Flamengo, Michael já treina no clube Atacante já realiza atividades na academia do clube rubro-negro, que deve anunciar a revelação da Série A nos próximos dias

A principal negociação do mercado da bola para 2020 ainda não foi oficializada pelo Flamengo. O time rubro-negro ainda não anunciou o atacante Michael, comprado junto ao Goiás. Apesar disso, o atleta já trabalha com os companheiros. Nesta quinta (16), foi divulgada uma foto de Michael realizando trabalho físico na academia do clube, no Ninho do Urubu. O anúncio oficia...