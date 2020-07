Esporte Ainda sem se aprofundar no protocolo para jogos, Atlético-GO garante cumprir exigências Clube estuda como passar informações mais relevantes ao elenco e diz que vai providenciar todo o protocolo da CBF

No Atlético-GO, o "protocolo da volta" aos jogos, divulgado pela CBF na sexta-feira (24), será detalhadamente avaliado para que as recomendações sejam providenciadas no Dragão. O supervisor do clube, Júnior Mortosa, compartilhou o documento no grupo de discussão da comissão técnica para saber quais as primeiras providências serão tomadas. O clube também pretende buscar...