Esporte Ainda sem repetir time, Marcelo Cabo diz que Vila Nova está em evolução Treinador entende que o time colorado já possui pelo menos três formas de atuações e que isso pode ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento

Por causa da suspensão do uruguaio Gastón, o técnico Marcelo Cabo terá de mudar o Vila Nova novamente e seguirá sem repetir o time diante do Londrina, nesta sexta-feira (27). O comandante colorado, porém, vê o Tigre com pelo menos três modelos táticos consolidados, que ajudarão o clube na luta contra o rebaixamento. "Tenho três sistemas que posso colocar desde o ...