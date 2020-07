Esporte Ainda sem Jô, Corinthians faz 1º treino tático da intertemporada Até por ainda não contar com vários jogadores à disposição, Tiago Nunes não esboçou uma formação titular

O técnico Tiago Nunes comandou nesta sexta-feira o primeiro treino tático com o elenco do Corinthians na intertemporada no CT Joaquim Grava. Os jogadores se reapresentaram na semana passada para a realização de testes físicos e têm feito trabalhos com bola desde a última quarta-feira. Até por ainda não contar com vários jogadores à disposição, Tiago Nunes não esboçou...